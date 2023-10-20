Масштабною евакуацією почали лякати мешканців міста, в якому до повномасштабного військового вторгнення проживали більше ста тисяч людей.

Розмови про таємну підготовку до нової евакуації почали ширитись містом Нікополь Дніпропетровської області.

Місто постійно страждає від жорстоких обстрілів окупантів, гинуть мирні люди.

Так, нещодавно російські загарбники здійснили ракетний удар по Нікополю – поцілили в гімназію. Жертвами цього обстрілу стали четверо людей.

«У Нікополі завершені пошукові роботи на місці ракетної атаки. Росіяни знову забрали безневинні життя. Терористи, які не мають жодної краплі людяності. Співчуття родинам», - повідомляли 11 жовтня і Дніпропетровській ОДА.

На тлі жорстоких обстрілів у Нікополі посилилися розмови щодо таємної підготовки до примусової евакуації берегової території. А потім і всього міста. Мовляв, евакуація може відбутись вже наступного тижня.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко зробив заяву щодо евакуації з міста.

«Щодо можливої евакуації з Нікополя – наразі, жодних розпоряджень з цього питання немає, як і підготовки до евакуації. Це інформаційний вкид з метою створення панічних настроїв серед жителів міста», - цитує начальника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка видання Nikopol.News.

Євтушенко також нагадав, що подібний вкид відносно примусової евакуації вже робився влітку 2023 року.

Додамо, що рятувальники Донецької області і поліція вкотре звернулися до мешканців Авдіївки із закликом про евакуацію з міста.

Ситуація довкола Авдіївки з кожним днем загострюється. Отже єдиний шанс на порятунок – евакуація.

Рятувальники Донеччини разом зі співробітниками Національної поліції, ризикуючи своїм життям, евакуюють мешканців до більш безпечних місць.

Мешканців Авдіївки закликають не ризикувати і терміново евакуюватися.

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