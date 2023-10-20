Масштабной эвакуацией стали пугать жителей города, в котором до полномасштабного военного вторжения проживало более ста тысяч человек.

Разговоры о тайной подготовке к новой эвакуации начали распространяться по городу Никополь Днепропетровской области.

Город постоянно страдает от жестоких обстрелов оккупантов, гибнут мирные люди.

Так, недавно российские захватчики нанесли ракетный удар по Никополю – попали в гимназию. Жертвами этого обстрела стали четыре человека.

«В Никополе завершены поисковые работы на месте ракетной атаки. Россияне снова унесли невинные жизни. Террористы, не имеющие ни капли человечности. Соболезнования семьям» , - сообщали 11 октября и Днепропетровской ОГА.

На фоне жестоких обстрелов в Никополе усилились разговоры о тайной подготовке к принудительной эвакуации береговой территории. А потом и всего города. Мол, эвакуация может состояться на следующей неделе.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко сделал заявление относительно эвакуации из города.

«О возможной эвакуации из Никополя – пока никаких распоряжений по этому вопросу нет, как и подготовки к эвакуации. Это информационный вброс с целью создания панических настроений среди жителей города» , – цитирует начальника Никопольского РВА Евгения Евтушенко издание Nikopol.News.

Евтушенко также напомнил, что подобный вброс относительно принудительной эвакуации уже был летом 2023 года.

Добавим, что спасатели Донецкой области и полиция в очередной раз обратились к жителям Авдеевки с призывом об эвакуации из города.

Ситуация вокруг Авдеевки с каждым днем ​​накаляется. Единственный шанс на спасение – эвакуация.

Спасатели Донбасса вместе с сотрудниками Национальной полиции, рискуя своей жизнью, эвакуируют жителей в более безопасные места.

Жителей Авдеевки призывают не рисковать и срочно эвакуироваться.

«Жизнь – самое ценное сокровище, которое имеет человек!»

Последние новости Украины:

Новое обращение отнсоительно эвакуации - ситуация ухудшается, кому нужно уехать.

Обязательная эвакуация – каким поездом вывозят и сколько тысяч гривен дают помощи.

Срочное обращение относительно эвакуации - кому из украинцев нужно временно уехать.