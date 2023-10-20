Разговоры о тайной подготовке к новой эвакуации начали распространяться по городу Никополь Днепропетровской области.
Город постоянно страдает от жестоких обстрелов оккупантов, гибнут мирные люди.
Так, недавно российские захватчики нанесли ракетный удар по Никополю – попали в гимназию. Жертвами этого обстрела стали четыре человека.
«В Никополе завершены поисковые работы на месте ракетной атаки. Россияне снова унесли невинные жизни. Террористы, не имеющие ни капли человечности. Соболезнования семьям» , - сообщали 11 октября и Днепропетровской ОГА.
На фоне жестоких обстрелов в Никополе усилились разговоры о тайной подготовке к принудительной эвакуации береговой территории. А потом и всего города. Мол, эвакуация может состояться на следующей неделе.
Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко сделал заявление относительно эвакуации из города.
«О возможной эвакуации из Никополя – пока никаких распоряжений по этому вопросу нет, как и подготовки к эвакуации. Это информационный вброс с целью создания панических настроений среди жителей города» , – цитирует начальника Никопольского РВА Евгения Евтушенко издание Nikopol.News.
Евтушенко также напомнил, что подобный вброс относительно принудительной эвакуации уже был летом 2023 года.
Добавим, что спасатели Донецкой области и полиция в очередной раз обратились к жителям Авдеевки с призывом об эвакуации из города.
Ситуация вокруг Авдеевки с каждым днем накаляется. Единственный шанс на спасение – эвакуация.
Спасатели Донбасса вместе с сотрудниками Национальной полиции, рискуя своей жизнью, эвакуируют жителей в более безопасные места.
Жителей Авдеевки призывают не рисковать и срочно эвакуироваться.
«Жизнь – самое ценное сокровище, которое имеет человек!»
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