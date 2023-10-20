Цього разу на офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram вшанували пам'ять акторки Марини Поплавської.

Нагадаємо, вранці 20 жовтня 2018 року автобус із акторами "Дизель шоу", які поверталися з гастролів, врізався у вантажівку на Київщині. Марина Поплавська, яка сиділа поруч із водієм, стала єдиною жертвою цієї аварії, вона загинула на 49-му році життя.

"Маринка, Мама, Подруга, Захисниця, Королева гумору... У цей день, 5 років тому, перестало битися серце талановитої акторки, жінки з безмежною харизмою та нескінченною енергетикою, справжньої НАРОДНОЇ улюблениці — Марини Поплавської. Страшна трагедія принесла в нашу «Дизель-сімʼю» біль, який не вщухає досі. Час не лікує…", — пишуть у "Дизель шоу".

Зірки "Дизель шоу" наголосили, що пишаються, що Марина Поплавська була з ними, і згадують про неї в кожному виступі, кожному жарті, у кожній пісні, кожному номері та кожній усмішці.

"На кожному концерті в містах рідної України ми завжди чуємо, як про тебе згадують із теплом та усмішками. У всьому світі ми бачимо мільйони згадок про тебе! Ти назавжди залишишся нашою найулюбленішою Мариною Францівною… Сяй нам найяскравішою зіронькою та будь поряд! Ми любимо тебе та завжди пам’ятатимемо!", — додали в "Дизель шоу".

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