В этот раз на официальной странице "Дизель шоу" в Instagram почтили память актрисы Марины Поплавской.

Напомним, утром 20 октября 2018 года автобус с возвращавшимися с гастролей актерами "Дизель шоу" врезался в грузовик на Киевщине. Марина Поплавская, сидевшая рядом с водителем, стала единственной жертвой этой аварии, она погибла на 49-м году жизни.

"Маринка, Мама, Подруга, Защитница, Королева юмора... В этот день, 5 лет назад, перестало биться сердце талантливой актрисы, женщины с безграничной харизмой и бесконечной энергетикой, настоящей НАРОДНОЙ любимицы - Марины Поплавской. Страшная трагедия принесла в нашу "Дизель-семью" боль, которая не утихает до сих пор. Время не лечит…", — пишут в "Дизель шоу".

Звезды "Дизель шоу" подчеркнули, что гордятся, что Марина Поплавская была с ними, и вспоминают о ней в каждом выступлении, каждой шутке, в каждой песне, каждом номере и каждой улыбке.

«На каждом концерте в городах родной Украины мы всегда слышим, как о тебе вспоминают с теплом и улыбками. Во всем мире мы видим миллионы упоминаний о тебе! Ты навсегда останешься нашей любимой Мариной Францевной… Сияй нам самой яркой звездочкой и будь рядом! Мы любим тебя и будем всегда помнить!", - добавили в "Дизель шоу".

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