Не обов'язково викидати пакети і поповнювати пластикове сміття, що постійно зростає, можна використовувати їх з користю.

Незважаючи на всі наші зусилля щодо мінімізації використання пластикових пакетів для продуктів, віддаючи перевагу багаторазовим сумкам для покупок, цей докучливий пластик завжди має можливість опинитися у наших будинках.

Збережіть пензлі та валики для малювання

Якщо вам потрібно зробити перерву в процесі малювання, вам не обов'язково спочатку промивати кисті та валики. Перш ніж приступити до роботи, загорніть кисті та валики в чистий пластиковий пакет для продуктів і покладіть їх у холодильник, щоб вони не висохли. При правильній упаковці пластиковий пакет може зберігати вологі кисті та валики готовими до фарбування протягом кількох годин, що дає вам достатньо часу, щоб повернутися до проекту, коли ви будете готові.

Захистіть свої рослини

Чекаєте на холодний час? Захистіть ніжні рослини від нічних заморозків, акуратно зав'язавши їх поліетиленовим пакетом. Пластиковий буфер захистить від різкого вітру та холоду, утримуючи тепле повітря всередині для ізоляції коріння та гілок.

Мішок для сміття

Пластикові пакети для продуктів ідеально підходять для розміщення невеликих сміттєвих баків у спальні та ванній кімнаті. Зберігайте запас старих пакетів для продуктів у порожній коробці з-під серветок у коморі або під раковиною. Ви можете легко взяти його у будь-який час, коли вам знадобиться новий мішок для сміття.

Вирівняйте лоток для фарби

Підкладки для лотків для фарби, які можна вставляти та виймати з лотка для фарби, щоб спростити очищення після фарбування стали досить популярними серед домашніх майстрів. Якими б зручними вони не були, вам не знадобиться куплений в магазині лайнер, щоб виконати фарбування безладно. Натомість застеліть лоток для фарби поліетиленовим пакетом. Вилийте фарбу в лоток, пофарбуйте і (коли закінчите) зніміть пакет, щоб можна було легко очистити.

Приберіть за своїм вихованцем

Ви можете купити мішки в зоомагазині, але навіщо це робити, якщо з продуктового магазину додому приходить постійний запас? Складіть поліетиленові пакети в стару сумку пояса і візьміть її з собою на прогулянку. Мішок для сміття для домашніх тварин буде під рукою, коли він вам знадобиться.

Побудувати міні-теплицю

Ви можете побудувати невелику теплицю своїми руками для розмноження розсади, поєднавши поліетиленовий пакет із квітковим горщиком. Спочатку посадіть насіння у відро ємністю або контейнер на ваш вибір. Помістіть насіння у ґрунт і вільно накрийте зверху поліетиленовим пакетом. Після того, як ви додали сумку, залиште її на місці, приклеївши до контейнера клейкою стрічкою. Як тільки паростки стануть досить великими, зніміть пакет і пересадіть розсаду у відкритий садок або на сонячне підвіконня.

Джерело: bobvila.

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