Несмотря на все наши усилия по минимизации использования пластиковых пакетов для продуктов, отдавая предпочтение многоразовым сумкам для покупок, этот надоедливый пластик всегда имеет возможность оказаться в наших домах.

Сохраните кисти и валики для рисования

Если вам нужно сделать перерыв в процессе рисования , вам не обязательно сначала промывать кисти и валики. Прежде чем приступить к работе, заверните кисти и валики в чистый пластиковый пакет для продуктов и положите их в холодильник, чтобы они не высохли. При правильной упаковке пластиковый пакет может хранить влажные кисти и валики готовыми к покраске в течение нескольких часов, что дает вам достаточно времени, чтобы вернуться к проекту, когда вы будете готовы.

Защитите свои растения

Ожидаете холодное время? Защитите нежные растения от ночных заморозков, аккуратно завязав их полиэтиленовым пакетом. Пластиковый буфер защитит от резкого ветра и холода, удерживая теплый воздух внутри для изоляции корней и ветвей.

Подходящий мешок для мусора

Пластиковые пакеты для продуктов идеально подходят для размещения небольших мусорных баков в спальне и ванной комнате. Храните запас старых пакетов для продуктов в пустой коробке из-под салфеток в кладовке или под раковиной. Вы можете легко взять его в любое время, когда вам понадобится новый мешок для мусора.

Выровняйте лоток для краски

Подкладки для лотков для краски, которые можно вставлять и вынимать из лотка для краски, чтобы упростить очистку после покраски, стали довольно популярными среди домашних мастеров. Какими бы удобными они ни были, вам не понадобится купленный в магазине лайнер , чтобы выполнить покраску без беспорядка. Вместо этого застелите лоток для краски полиэтиленовым пакетом. Вылейте краску в лоток, покрасьте и (когда закончите) снимите пакет, чтобы его можно было легко очистить.

Убирайте за своим питомцем

Вы можете купить мешки в зоомагазине, но зачем вам это делать, если из продуктового магазина домой приходит постоянный запас ? Сложите полиэтиленовые пакеты в старую поясную сумку и возьмите ее с собой на прогулку. Мешок для мусора для домашних животных будет у вас под рукой, когда он вам понадобится.

Построить мини-теплицу

Вы можете построить небольшую теплицу своими руками для размножения рассады, соединив полиэтиленовый пакет с цветочным горшком. Сначала посадите семена в ведро емкостью или контейнер по вашему выбору. Поместите семена в почву и свободно накройте сверху полиэтиленовым пакетом. После того, как вы добавили сумку, оставьте ее на месте, приклеив к контейнеру клейкой лентой. Как только ростки станут достаточно большими, снимите пакет и пересадите рассаду в открытый сад или на солнечный подоконник.

Источник: bobvila.

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