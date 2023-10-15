Когда вы пытаетесь втиснуть как можно больше задач в 24-часовой период, уборка может отойти на второй план.

Получите максимум от своего времени, попробовав выполнить эти работы по уборке, которые можно легко выполнить, пока вы спите.

Стирка, мытье посуды после ужина или постоянная уборка собачьей шерсти пылесосом с дивана - забирает немало времени.

Но если вам нужно несколько дополнительных минут, чтобы посвятить их уборке, почему бы не заняться некоторыми делами, пока вы спите?

Используйте функцию самоочистки на стиральной машине

Мы часто не задумываемся о чистке машин, которые помогают нам выполнять повседневную работу по дому, но такие приборы, как стиральные машины, загрязняются из-за скоплений моющих средств или запаха плесени, из-за чего они могут работать менее эффективно или вызывать непрятный запах одежды. К счастью, многие новые модели имеют функции самоочистки, которые дезинфицируют ванну. Этот цикл займет от одного до четырех часов — идеальная задача, которую можно выполнить, пока вы уютно устроились под одеялом.

Очистите насадку душа от мусора и грязи

Насадки для душа могут стать очень грязными из-за скопления бактерий и отложений кальция, но, к сожалению, это одна из особенностей ванной комнаты, которой редко уделяется какое-либо внимание при чистке. Исправьте это с помощью простого решения на ночь: наполните пластиковый пакет с застежкой-молнией уксусом и наденьте его на насадку для душа, затем закрепите застежкой-молнией или веревкой. Проснувшись утром, снимите мешок, соскребите оставшийся мусор, а затем включите горячую воду, чтобы очистить поверхность.

Замочите пластины для горелок на ночь

Если вы заядлый домашний шеф-повар, вполне вероятно, что ваши конфорки покрыты остатками старых обедов, которые невероятно сложно отчистить. Облегчите себе эту задачу по очистке, замочив их на ночь в раковине, наполненной горячей водой. Для достижения наилучших результатов добавьте пару листов сушилки в горячую воду. Утром вы сможете аккуратно удалить весь мусор и снова поставить пластины горелки на плиту.

Проветрите мусорное ведро

Мусорный бак — одно из самых грязных и вонючих мест в вашем доме, но вы можете подавить часть запаха с помощью пищевой соды и нескольких часов пассивной уборки, пока вы дремлете в постели. Чтобы освежить банку, снимите пакет, насыпьте пару столовых ложек пищевой соды на дно мусорного ведра и будьте готовы проснуться с более свежим запахом дома.

Очистите свой кофейник

Если кофе является священным элементом вашего утреннего распорядка, важно содержать графины и детали кофейников в чистоте, чтобы удалить плесень и дрожжи, которые делают кофе менее вкусным и более насыщенным микробами. Чтобы очистить кофейник на ночь, заполните резервуар до максимальной отметки наполовину уксусом и наполовину водой. Нажмите переключатель, чтобы заварить пиво, а затем съешьте сено. Прежде чем заваривать утренний кофе, ополосните его мыльной водой, чтобы удалить остатки микробов и вкус уксуса.

Источник: bobvila.com.

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