Десять причин, з яких комахи проникають у ваш будинок і облаштовують собі в ньому житло.

Щоб вижити, їм потрібні сон, їжа та дах — і, як і ви, вони можуть знайти ваш будинок прекрасним місцем для задоволення цих потреб.

Ось 10 причин, з яких ви ненавмисно притягуєте комах до свого будинку.

Горщикові рослини

Приносячи на зиму рослини горщиків в будинок, остерігайтеся шкідників, що подорожують автостопом, що ховаються в листі і грунті. Не думайте, що в зелені затримуються тільки комахи, які харчуються листям, наприклад, павутинний кліщ і попелиця. Павуки, жуки, мурахи, багатоніжки та жуки-пігулки також часто ховаються всередині вуличних контейнерів або навколо них. Ретельно перевірте всі рослини, приділяючи особливу увагу нижній стороні листя, дну горщика та поверхні ґрунту, перш ніж вносити їх у будинок.

Біле світло

Якщо вас постійно відвідують зграї метеликів, журавлів, жуків або інших нічних комах, проблема, швидше за все, у зовнішньому білому освітленні. Комахи, що літають вночі, використовують місяць для навігації, і їх часто збиває з пантелику яскраве біле штучне світло. Рішення просте: натомість замініть білі вуличні лампи на жовті. Комахи не бачать жовтий колір так, як ми, і вони пройдуть повз ваш ганок, не намагаючись проникнути у ваш будинок.

Коричневі паперові пакети

Купа паперових пакетів для продуктів, що зберігається під кухонною раковиною, поряд з холодильником або складена в кутку, схожа на призив для тарганів. Ці тварюки люблять ховатися, їсти і відкладати яйця в складках паперових пакетів, особливо якщо стопка товста. Часто таргани проникають у будинок, тому що їхні яйця вже знаходяться на папері, але вони також можуть натрапити на пакети у пошуках води. Щоб паперові пакети не перетворилися на мотель для тарганів, завжди переробляйте, компостуйте або використовуйте їх повторно.

Виток в сантехніці

Комахи теж відчувають спрагу, і навряд чи вони встоять перед спокусою води, що крапає. Таргани, багатоніжки та лусниці особливо прагнуть притулку з водою, і вони шукатимуть будь-яку повільну краплю під раковиною на кухні або у ванній, холодильником, пральною машиною, посудомийною машиною або туалетом. Завжди негайно усувайте витоку та щомісяця перевіряйте під раковиною, щоб виявити несправності сантехніки до того, як вони стануть проблемою зі шкідниками.

Сміття на задньому дворі

Чи є у вашому дворі зарослі чагарники, нескошена трава, купи опалого листя, стоси дров чи забуті дитячі басейни чи іграшки? Сміття на задньому дворі - улюблене місце укриття павуків, жуків, бліх, юшків, багатоніжок та інших плазунів. Як тільки ці шкідники облаштують домашнє господарство на задньому дворі, їм залишиться лише один стрибок, стрибок і стрибок від проникнення у ваш будинок. Слідкуйте за тим, щоб на відкритій території не було сміття, і ніколи не залишайте у дворі калюжі зі стоячою водою.

Тріщини навколо дверей та вікон

Павуки та комахи можуть протиснутися у напрочуд маленькі отвори, наприклад, у розриви віконної сітки або щілини між дверима та її рамою. Щорічно перевіряйте свій будинок на наявність тріщин та щілин біля вікон, дверей, дверей для домашніх тварин та димарів. Закрийте всі отвори, щоб запобігти небажаному зараженню.

Перестиглі фрукти

Ви коли-небудь помічали одиночну плодову мушку рано-вранці, а потім, повернувшись додому, виявляли її хмару над мискою з бананом? Яйця плодової мухи можуть вилупитися всього за 24 години, тому невелике зараження швидко розмножуватиметься. Цих крихітних комах сильно приваблюють плоди, що гниють, і вони можуть проникнути у ваш будинок через будь-який невеликий отвір, наприклад, через віконну сітку. Відлякуйте шкідників, зберігаючи фрукти в холодильнику, з'їдаючи їх до того, як вони перезріли, і додаючи їх у компостну купу, якщо їхній розквіт уже минув.

Зерна у шафі

Набридлива комора міль та її личинки, схожі на личинок, люблять зерно. Вони часто добираються до вашого будинку з продуктами, включаючи борошно, пластівці, макарони та корм для домашніх тварин. Опинившись усередині, вони швидко розмножуються і можуть прогризати картонні коробки з їжею, щоб харчуватися вмістом. Запобігайте зараженню, зберігаючи зернові продукти в герметичних банках або пляшках, зберігаючи рис та інші зерна в холодильнику чи морозильній камері, своєчасно викидаючи прострочені зернові продукти та звертаючи увагу на невеликі дірки у картонних коробках для харчових продуктів.

Органічна мульча або компост

Ваш сад любить здорове застосування органічної мульчі або компосту, але ці матеріали приваблюють багато шкідників. Укладання компосту або мульчі на фундамент вашого будинку - це все одно, що подати вітальний знак павукам та комахам, включаючи термітів. Як тільки вони будуть досить близько, щоб відчути воду та інші джерела їжі всередині вашого будинку, вони будуть сповнені рішучості знайти шлях всередину через отвір. Зберігайте вільну зону шириною не менше шести дюймів між органічною мульчею та фундаментом вашого будинку.

Уживані меблі

Ви, мабуть, думали, що крісло було вкрадено, поки не виявили, що воно принесло у ваш будинок клопів, павуків та інших небажаних плазунів. Перш ніж купувати меблі на гаражному розпродажі або в комісійному магазині, уважно огляньте її на предмет будь-яких ознак комах, яєць, посліду або інших характерних слідів шкідників. Не забудьте заглянути під меблі та всередину всіх ящиків.

Джерело: bobvila .

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