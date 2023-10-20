Десять причин, по которым насекомые проникают в ваш дом и обустраивают себе в нем жилище.

Чтобы выжить, им нужны сон, еда и кров — и, как и вы, они могут найти ваш дом прекрасным местом для удовлетворения этих потребностей.

Вот 10 причин, по которым вы непреднамеренно притягиваете насекомых в свой дом.

Горшечные Растения

Принося на зиму горшечные растения в дом, остерегайтесь вредителей, путешествующих автостопом, скрывающихся в листьях и почве. Не думайте, что в зелени задерживаются только насекомые, питающиеся листвой, например, паутинный клещ и тля. Пауки, жуки, муравьи, многоножки и жуки-таблетки также часто прячутся внутри уличных контейнеров или вокруг них. Тщательно проверьте все растения, уделяя особое внимание нижней стороне листьев, дну горшка и поверхности почвы, прежде чем вносить их в дом.

Белый свет

Если вас постоянно посещают стаи мотыльков, журавлей, жуков или других ночных насекомых, проблема, скорее всего, в белом наружном освещении. Насекомые, летающие ночью, используют луну для навигации, и их часто сбивает с толку яркий белый искусственный свет. Решение простое: вместо этого замените белые уличные лампы на желтые. Насекомые не видят желтый цвет так, как мы, и они пройдут мимо вашего крыльца, не пытаясь проникнуть в ваш дом.

Коричневые бумажные пакеты

Куча бумажных пакетов для продуктов, хранящаяся под кухонной раковиной , рядом с холодильником или сложенная в углу, похожа на манящий призыв для тараканов. Эти твари любят прятаться, есть и откладывать яйца в складках бумажных пакетов, особенно если стопка толстая. Часто тараканы проникают в дом, потому что их яйца уже находятся на бумаге, но они также могут наткнуться на пакеты в поисках воды. Чтобы ваши бумажные пакеты не превратились в мотель для тараканов, всегда перерабатывайте, компостируйте или используйте их повторно.

Утечки в сантехнике

Насекомые тоже испытывают жажду, и вряд ли они устоят перед искушением капающей воды. Тараканы , многоножки и чешуйницы особенно жаждут убежища с водой, и они будут искать любую медленную каплю под раковиной на кухне или в ванной, холодильником, стиральной машиной, посудомоечной машиной или туалетом. Всегда немедленно устраняйте утечки и ежемесячно проверяйте под раковиной, чтобы выявить неисправности сантехники до того, как они станут проблемой с вредителями.

Мусор на заднем дворе

Есть ли в вашем дворе заросшие кустарники, нескошенная трава , кучи опавших листьев, стопки дров или забытые детские бассейны или игрушки? Мусор на заднем дворе — излюбленное место укрытия пауков, жуков, блох, уховерток, многоножек и других пресмыкающихся. Как только эти вредители обустроят домашнее хозяйство на заднем дворе, им останется всего лишь один прыжок, прыжок и прыжок от проникновения в ваш дом. Следите за тем, чтобы на открытой территории не было мусора, и никогда не оставляйте во дворе лужи со стоячей водой.

Трещины вокруг дверей и окон

Пауки и насекомые могут протиснуться в удивительно маленькие отверстия, например, в разрывы оконной сетки или щели между дверью и ее рамой. Ежегодно проверяйте свой дом на наличие трещин и щелей возле окон , дверей, дверей для домашних животных и дымоходов. Закройте все отверстия, чтобы предотвратить нежелательное заражение.

Перезрелые фрукты

Вы когда-нибудь замечали одиночную плодовую мушку рано утром, а затем, вернувшись домой, обнаруживали ее облако над миской с бананом? Яйца плодовой мухи могут вылупиться всего за 24 часа, поэтому небольшое заражение будет быстро размножаться. Этих крошечных насекомых сильно привлекают гниющие фрукты, и они могут проникнуть в ваш дом через любое небольшое отверстие, например, через оконную сетку. Отпугивайте вредителей, храня фрукты в холодильнике , съедая их до того, как они перезрели, и добавляя их в компостную кучу, если их расцвет уже прошел.

Зерна в шкафу

Надоедливая кладовая моль и ее личинки, похожие на личинок, любят зерно. Они часто добираются до вашего дома с продуктами , включая муку, хлопья, макароны и корм для домашних животных. Оказавшись внутри, они быстро размножаются и могут прогрызать картонные коробки с едой, чтобы питаться их содержимым. Предотвратите заражение, храня зерновые продукты в герметичных банках или бутылках, храня рис и другие зерна в холодильнике или морозильной камере, своевременно выбрасывая просроченные зерновые продукты и обращая внимание на небольшие дырки в картонных коробках для пищевых продуктов.

Органическая мульча или компост

Ваш сад любит здоровое применение органической мульчи или компоста, но эти материалы привлекают множество вредителей. Укладка компоста или мульчи на фундамент вашего дома — это все равно, что подать приветственный знак паукам и насекомым, включая термитов. Как только они окажутся достаточно близко, чтобы почувствовать воду и другие источники пищи внутри вашего дома, они будут полны решимости найти путь внутрь через отверстие. Сохраняйте свободную зону шириной не менее шести дюймов между органической мульчей и фундаментом вашего дома.

Подержанная мебель

Вы, вероятно, думали, что подержанное кресло было украдено, пока не обнаружили, что оно принесло в ваш дом клопов, пауков и других нежелательных пресмыкающихся. Прежде чем покупать бывшую в употреблении мебель на гаражной распродаже или в комиссионном магазине, внимательно осмотрите ее на предмет каких-либо признаков насекомых, яиц, помета или других характерных следов вредителей. Не забудьте заглянуть под мебель и внутрь всех ящиков.

Источник: bobvila.

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