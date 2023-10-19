Встановлено офіційний курс валют на сьогодні, а також дано наймовірніший прогноз, яким буде куср долара у найближчі місяці та загалом протягом року.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 19 жовтня, пише Politeka.net. Згідно з ним, долар продовжує зростання.

Національний банк України встановив вартість долара – 36,56 грн, а це на 11 коп. більше, ніж учора. Євро додав ще 5 коп. Злотий зменшився на 2 коп.

У свою чергу керівники бізнесу дали свій прогноз щодо того, яким буде курс долара у наступні місяці.

Як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, бізнес прогнозує середній обмінний курс на наступні 12 місяців на рівні 40 грн/дол. Такий, за словами Гетманцева, індекс ділових очікувань НБУ.

Гетманцев підкреслив, що Індекс ділових очікувань (ІДО) – це регулярне опитування НБУ ділових настроїв підприємств на найближчі 12 місяців. Останнє опитування за 3-й квартал проводилось у серпні на базі вибірки 652 підприємств зі всієї України й базових галузей економіки.

«З позитивних тенденцій за результатами дослідження, ділові очікування підприємств на наступні 12 місяців залишились у позитивній зоні (104,5%) на рівні попереднього кварталу. Бізнес очікує зростання інвестицій та загальних обсягів реалізації», - зазначив Гетманцев.

Але є і негативні тенденції - оцінка власного фінансового стану підприємств залишається слабкою. Посилились негативні прогнози щодо кількості штатних працівників. Лише підприємства торгівлі очікують збільшення кількості кадрів.

Зазначимо, на курс долара в Україні впливає безліч факторів, найбільше, звичайно, ситуація на передовій. У МВФ вважають, що девальвація гривні може відбутися уже наприкінці 2023 року і у 2024 році долар буде сягати 40 гривень.

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