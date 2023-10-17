Українських, які отримають виплати від держави, почали ретельно перевіряти. Стало відомо, хто може втратити виплати.

Українці зі статусом внутрішньо переміщеної особи можуть втратити право на виплати в Україні після поїздки за кордон. Міністерство соціальної політики України після перевірки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зупинило виплати понад 140,000 особам, які не відповідають встановленим критеріям. Це призвело до скорочення видатків на 400 мільйонів гривень щомісяця.

Перевірки ВПО були проведені після внесення змін до урядової постанови в серпні. З 1 серпня 2023 року були внесені зміни в умови надання грошової допомоги українцям зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Тепер виплати не будуть здійснюватися особам, які мають статус переселенців і перебувають за кордоном протягом понад 30 календарних днів поспіль без належного обґрунтування, підтвердженого відповідними документами.

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, було виявлено близько 112,000 осіб, які порушили цей критерій.

Зауважимо, що така перевірка виплат проводиться систематично. Також щомісяця відбуваються перевірки щодо осіб, які повернулися до свого постійного місця проживання або мали власне житло.

Міністерство виявило понад 250 осіб, які провели операції на суму понад 100,000 гривень, і 80 осіб, які придбали нерухомість (квартири або земельні ділянки) на суму понад 100,000 гривень. Деякі випадки видаються особливо шокуючими, як, наприклад, ситуація, коли особа отримувала грошову допомогу від держави протягом майже року, а водночас купила автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року, вартістю понад 9,5 мільйонів гривень.

Останні новини України:

Грошова допомога у розмірі 10 тисяч гривень: хто має право на виплати.

Як писала Politeka, у ПФУ дали роз'яснення, якими будуть субсидії через нові тарифи на електрику.

Також Politeka повідомляла, українці мають право на грошову допомогу на оплату комуналки, але дехто може змусити повернути субсидії.