Украинские, которые получат выплаты от государства, начали тщательно проверять. Стало известно, кто может потерять выплаты.

Украинцы со статусом внутренне перемещенного лица могут лишиться права на выплаты в Украине после поездки за границу. Министерство социальной политики Украины после проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) остановило выплаты более 140,000 лицам, не отвечающим установленным критериям. Это привело к сокращению расходов на 400 миллионов гривен ежемесячно.

Проверки ВПЛ были проведены после внесения изменений в правительственное постановление в августе. С 1 августа 2023 года были внесены изменения в условия предоставления денежной помощи украинцам со статусом внутренне перемещенных лиц. Теперь выплаты не будут производиться лицам, имеющим статус переселенцев и находящимся за границей в течение более 30 календарных дней подряд без надлежащего обоснования, подтвержденного соответствующими документами.

По словам министерки социальной политики Оксаны Жолнович, было выявлено около 112,000 человек, нарушивших этот критерий.

Заметим, что такая проверка выплат производится систематически. Также ежемесячно проходят проверки в отношении лиц, которые вернулись в свое постоянное местожительство или имели собственное жилье.

Министерство выявило более 250 человек, проведших операции на сумму свыше 100,000 гривен, и 80 человек, купивших недвижимость (квартиры или земельные участки) на сумму свыше 100,000 гривен. Некоторые случаи кажутся особенно шокирующими, как, например, ситуация, когда лицо получало денежную помощь от государства в течение почти года, а вместе с тем купило автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года стоимостью более 9,5 миллионов гривен.

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