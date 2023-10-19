Установлен официальный курс валют на сегодня, а также дан самый вероятный прогноз, каким будет курс доллара в ближайшие месяцы и в целом в течение года.

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 19 октября, пишет Politeka.net. Согласно ему, доллар продолжает рост.

Национальный банк Украины установил стоимость доллара – 36,56 грн., а это на 11 коп. больше, чем вчера. Евро прибавил еще 5 коп. Злотый уменьшился на 2 коп.

В свою очередь руководители бизнеса дали свой прогноз по поводу того, каким будет курс доллара в последующие месяцы.

Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилf Гетманцев, бизнес прогнозирует средний обменный курс на следующие 12 месяцев на уровне 40 грн/долл. Таков, по словам Гетманцева, индекс деловых ожиданий НБУ.

Гетманцев подчеркнул, что Индекс деловых ожиданий (ИДО) – это регулярный опрос НБУ деловых настроений предприятий на ближайшие 12 месяцев. Последний опрос за 3-й квартал проводился в августе на базе выборки 652 предприятий со всей Украины и базовых отраслей экономики.

«Из положительных тенденций по результатам исследования, деловые ожидания предприятий на следующие 12 месяцев остались в положительной зоне (104,5%) на уровне предыдущего квартала. Бизнес ожидает роста инвестиций и общих объемов реализации» , – отметил Гетманцев.

Но есть и негативные тенденции – оценка собственного финансового состояния предприятий остается слабой. Усилились негативные прогнозы по количеству штатных работников. Только предприятия торговли ожидают увеличения количества кадров.

Отметим, на курс доллара в Украине влияет множество факторов, больше всего, конечно, ситуация на передовой. В МВФ считают, что девальвация гривны может произойти уже в конце 2023 года и в 2024 году доллар будет достигать 40 гривен.

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