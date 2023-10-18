Колекція військових іграшок, що була продана за великі гроші, має півтисячі фігур.
Торги у розділі «Іграшки. Ігри» тривали тиждень, з 28 вересня до 4 жовтня.
Було зроблено сімдесят вісім ставок, переможною виявилася пропозиція, що склала 15003 гривень.
«Більше 500 фігурок. Олов'яні солдатики, літаки, гармати, танки тощо», - йшлося у оголошенні.
Серед фігурок можна побачити радянські іграшки з різних наборів та серій, зокрема, ЛКЗ, БАЗ, «Прогрес», які були присвячені баталіям різних часів.
На фото також можна помітити доволі рідкісну фігурку космічної ракети «Восток» - саме цей лот - один з рекордсменів по вартості у даній категорії.
Наразі є дійсне оголошення про продаж солдатиків "Лицарі", автор оголошення вказав ціну у 9 001 грн у кількості вісім штук.
"Солдатики Лицарі 8 шт. Продаю як є. Без повернення та претензій", - пише автор оголошення.
Солдатики, за словами продавця, зроблені з пластику, стан - б/у, також як дефект вказано - сліди часу.
Раніше повідомлялося, що в Україні набирають популярності старі раритетні іграшки, якими грали ще наші батьки, а тепер вони стоять без діла.
Однак, на сайтах-продажах можна знайти оголошення, де продавці хочуть отримати за радянський винахід шалені гроші.
Так, наприклад, продається іграшка: Дитяча педальна машинка "Стріла" - "Ракета".
Автор оголошення вказав вартість за іграшку – 80 тисяч гривень. Також він додав, що машинці потрібен ремонт – не вистачає керма та переднього колеса.
А ось педальну машинку "Лайка" взагалі продають за величезну суму, продавець хоче отримати за неї 150 000 гривень.
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