Коллекция военных игрушек, проданная за большие деньги, имеет полтысячи фигур.

Торги в разделе «Играшки. Игры» длились неделю, с 28 сентября по 4 октября.

Были сделаны семьдесят восемь ставок, победным оказалось предложение, которое составило 15003 гривен.

«Более 500 фигурок. Оловянные солдатики, самолеты, пушки, танки и т.д.», - говорилось в объявлении.

Среди фигурок можно увидеть советские игрушки из разных наборов и серий, в частности ЛКЗ, БАЗ, «Прогресс», которые были посвящены баталиям разных времен.

На фото можно заметить довольно редкую фигурку космической ракеты «Восток» - именно этот лот - один из рекордсменов по стоимости в данной категории.

Есть действительное объявление о продаже солдатиков "Рыцари", автор объявления указал цену в 9 001 грн в количестве восемь штук.

"Солдатики Рыцари 8 шт. Продаю как есть. Без возвращения и претензий", - пишет автор объявления.

Солдатики, по словам продавца, сделаны из пластика, состояние – б/у, также как дефект указано – следы времени.

Ранее сообщалось, что в Украине набирают популярность старые раритетные игрушки, которыми играли еще наши родители, а теперь они стоят без дела.

Однако на сайтах-продажах можно найти объявления, где продавцы хотят получить за советское изобретение безумные деньги.

Так, например, продается игрушка: Детская педальная машинка "Стрела" – "Ракета".

Автор объявления указал стоимость за игрушку – 80 тысяч гривен. Также он добавил, что машинке нужен ремонт – не хватает руля и переднего колеса.

А вот педальную машинку "Лайка" вообще продают за огромную сумму, продавец хочет получить за нее 150 тысяч гривен.

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Напомним, за старую советскую посуду дают 15 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, дом с мебелью в центре продают за 45 тысяч гривен.

Также Politeka писала в Украине за копейки отдающих недвижимость в тихих областях.