Новий сезон «Голос країни» дарує потужні емоції як глядачам, так і зірковим тренерам шоу.

Свої сльози на «Голос країни» не стримують ані чоловіки, ані дівчата, пише Politeka.net.

Учасники «Голос країни», їхні вокальні таланти пронизують до мурах, пришвидшують биття сердцець і викликають надпотужні емоції.

Виключенням не стали і крос-батли. Своїх сліз стримати не змогли Надія Дорофєєва і Юлія Саніна.

«Я вам дуже дякую», - каже Дорофєєва зі сльозами на очах в новому анонсі, який з’явився на сторінці «Голос країни» в Інстаграм.

Чий вокал став причиною сліз Наді Дорофєєвої глядачі дізнаються вже цієї неділі, 22 жовтня.

"Цієї неділі дивіться останній випуск нового етапу «Голосу країни» — крос-батли. Українці, яким є що сказати світові, чиї голоси проймають до самого серця…", - йдеться у коментарі до анонсу нового випуску «Голос країни».

Нагадаємо про правила крос-батлів на «Голос країни».

Відтепер учасники з різних команд змагаються між собою. Під час ефіру тренер кидає виклик іншому тренеру, виставляючи на сцену свого учасника, а той в свою чергу прийме виклик і запрошує на сцену такого вокаліста, який стане своєму опоненту достойним конкурентом.

За правилами «крос-батлів», у прямий ефір може пройти різна кількість учасників з кожної команди.

Переможця крос-батлу обирають глядачі у залі «Голос країни».

Однак деяким глядачам такі зміни на «Голос країни» не сподобались:

«Виходить, що сотня людей в залі вирішує хто у фіналі. Також багато чого залежить від того, кого поставить тренер у конкретний батл. От Влад вибув, а Пташкін лишився по результатах батлів, а по факту Влад сильніший вокаліст»,

«А ми, типу звичайні глядачі, не будемо голосувати. Будуть голосувати глядачі у залі - ну дякую вам, супер»,

«Тепер вибір ще більше залежатиме від продюсерів, гадаю».

Підкреслимо, що проголосувати глядачі «Голос країни» зможуть вже під час прямого ефіру.

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