Новый сезон "Голос країни" дарит мощные эмоции как зрителям, так и звездным тренерам шоу.

Свои слезы на "Голос країни" не сдерживают ни мужчины, ни девушки, пишет Politeka.net.

Участники «Голос країни», их вокальные таланты пронизывают до мурашек, ускоряют биение сердца и вызывают сверхмощные эмоции.

Исключением не стали и кросс-батлы. Своих слез сдержать не смогли Надежда Дорофеева и Юлия Санина.

«Я вам очень благодарна» , – говорит Дорофеева со слезами на глазах в новом анонсе, появившемся на странице «Голос країни» в Инстаграм.

Чей вокал стал причиной слез Нади Дорофеевой зрители узнают уже в это воскресенье, 22 октября.

"В это воскресенье смотрите последний выпуск нового этапа «Голос країни» — кросс-батлы. Украинцы, которым есть что сказать миру, чьи голоса пронизывают до самого сердца…", - говорится в комментарии к анонсу нового выпуска «Голос країни».

Напомним о правилах кросс-батлов на «Голос країни».

Теперь участники из разных команд соревнуются между собой. Во время эфира тренер бросает вызов другому тренеру, выставляя на сцену своего участника, а тот, в свою очередь, принимает вызов и приглашает на сцену такого вокалиста, который станет своему оппоненту достойным конкурентом.

По правилам «кросс-батлов», в прямой эфир может пройти разное количество участников из каждой команды.

Победителя кросс-батла выбирают зрители в зале Голос країни.

Однако некоторым зрителям такие изменения на «Голос країни» не понравились:

«Выходит, что сотня людей в зале решает кто в финале. Также многое зависит от того, кого поставит тренер в конкретный батл. Вот Влад выбыл, а Пташкин остался по результатам батлов, а по факту Влад сильнее вокалист»,

«А мы, как обычные зрители, не будем голосовать. Будут голосовать зрители в зале - ну спасибо, супер»,

«Теперь выбор будет еще больше зависеть от продюсеров, думаю».

Подчеркнем, что проголосовать зрители Голос країни смогут уже во время прямого эфира.

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