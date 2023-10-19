Мобілізація в Україні триває, тому варто знати, що категорично заборонено робити представникам ТЦК.

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжена до 18 листопада, у ТЦК розповіли про правила вручення повістки робітниками ТЦК та СП.

Як розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, працівник ТЦК може вручати повістку на вулиці, але, він не має права застосовувати силу.

Запрошення до військкомату дійсне лише у разі вручення повістки особисто.

Також працівникам ТЦК при врученні повістки заборонено передавати її через родичів та знайомих, застосувувати силу чи утримування.

Крім того, ТЦК не може забирати документи, телефон, заходити на приватну територію без присутності поліції і підстав на це.

представник Полтавського ТЦК повідомив, що на даний момент немає планів змінювати правила видачі повісток.

Істомін додав, що того аби запровадити е-повістки, потрібно внести зміни до законодавства.

"ТЦК працюють багато жінок, тож чоловіки військовозобов'язані нехай йдуть виконувати свої обов'язки на захист країни, вони давали на це свою згоду , Тай одяг у них є, не потрібно витрачати ь на їх обмундирування.

Папірці перекладати можемо й ми - жінки",

"Працівники ТЦК знають про це?",

"А ХТО ТАКІ ПРАЦІВНИКИ ТЦК??? Що їм взагалі дозволено??? Де в Конституції України прописано про взаємовідносини приватної компанії та людини??? Що за бред? Це злочинне угрупування яке займається примусом до цивільно-правових відносин. Звідси вербування в найманство, дивимось ст. 447 ККУ, і все розуміємо", - пишуть українці у коментарях.

Джерело: Телеграф.

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