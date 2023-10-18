Мобілізація в Україні триває, у Раді тим часом пропонують прибрати граничний вік перебування на службі.

Мобілізація в Україні продовжуватиметься до 18 листопада, наразі граничний вік перебування на військовій службі 60-65 років.

У Раді народні депутати зареєстрували законопроєкт №10084 у Верховній Раді, щодо граничного віку перебування на службі у розпал мобілізації в Україні.

Повідомляється, що мета законопроєкту - усунити вікову дискримінацію та залучити більше громадян для захисту країни.

Таким чином військовослужбовці, що мають профпідготовку, досвід, визнані ВЛК придатними, зможуть залишатися на службі понад граничний вік, без обмеження по віку та строку.

Адвокатка Марина Бекало додала, що зміни у разі прийняття вказаного законопроєкту у період дії мобілізації в Україні стосуються виключно чинних військовослужбовців, що мають бажання продовжити службу.

Як повідомила адвокатка, даний законопроєкт не передбачає вручення повісток чоловікам після 60 років.

У коментарях користувачі мережі висловили думки щодо законопроєкту, що пропонують депутати під час мобілізації в Україні:

"Депутати такі розумні,чого їм не почати з себе.Покажіть приклад,як то має бути!Вперед!",

"У раді хай приймуть закон,про депутатів,які повинні йти на війну,а не ховатися,за чужими спинами,і своїх синів,із закордону повернуть назад в Україну,і відправляться разом на війну,і своїх батьків теж відправлять на війну!",

"Наш народ, як завжди, не прочитав уважно текст, але крику вже наробив. Ну там же чітко написано: хто має професійний військовий досвід і бажає, сам бажає, продовжити військову службу",

"Вже настільки сумно, що стає смішно...", - пишуть українці у коментарях.

Джерело: ТСН.

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