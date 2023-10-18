Мобилизация в Украине продолжается, в Раде в это время предлагают убрать предельный возраст пребывания на службе.

Мобилизация в Украине будет продолжаться до 18 ноября, ныне предельный возраст пребывания на военной службе 60-65 лет.

В Раде народные депутаты зарегистрировали законопроект №10084 в Верховной Раде относительно предельного возраста пребывания на службе в разгар мобилизации в Украине.

Сообщается, что цель законопроекта – устранить возрастную дискриминацию и привлечь больше граждан для защиты страны.

Таким образом, военнослужащие, имеющие профподготовку, опыт, признанные ВЛК пригодными, смогут оставаться на службе более предельный возраст, без ограничения по возрасту и сроку.

Адвокат Марина Бекало добавила, что изменения в случае принятия указанного законопроекта в период действия мобилизации в Украине касаются исключительно действующих военнослужащих, желающих продолжить службу.

Как сообщила адвокат, данный законопроект не предусматривает вручение повесток мужчинам после 60 лет.

В комментариях пользователи сети высказали мнения по поводу законопроекта, которые предлагают депутаты во время мобилизации в Украине:

"Депутаты такие умные, чего им не начать с себя. Покажите пример, как это должно быть! Вперед!",

"В совете пусть примут закон, о депутатах, которые должны идти на войну, а не прятаться, за чужими спинами, и своих сыновей, из заграницы вернут обратно в Украину, и отправятся вместе на войну, и своих родителей тоже отправят на войну!" ,

"Наш народ, как всегда, не прочитал внимательно текст, но крика уже наделал. Ну там же четко написано: кто имеет профессиональный военный опыт и желает, сам желает, продолжить военную службу",

"Уже настолько грустно, что становится смешно...", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН .

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