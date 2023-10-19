Военное положение и общая мобилизация в Украине продлена до 18 ноября, в ТЦК рассказали о правилах вручения повестки рабочими ТЦК и СП.

Как рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, работник ТЦК может вручать повестку на улице, однако, он не имеет права применять силу.

Приглашение в военкомат действительно только в случае вручения повестки лично.

Также работникам ТЦК при вручении повестки запрещено передавать ее через родственников и знакомых, применять силу или содержание.

Кроме того, ТЦК не может забирать документы, телефон, заходить на частную территорию без присутствия полиции и оснований для этого.

Представитель Полтавского ТЦК сообщил, что на данный момент нет планов изменять правила выдачи повесток.

Истомин добавил, что для того, чтобы ввести е-повестки, нужно внести изменения в законодательство.

"ТЦК работают многие женщины, поэтому мужчины военнообязанные пусть идут выполнять свои обязанности на защиту страны, они давали на это свое согласие. Тай одежду у них есть, не нужно тратить на их обмундирование. Бумажки переводить можем и мы - женщины ",

"Работники ТЦК знают об этом?",

"А КТО ТАКИЕ РАБОТНИКИ ТЦК??? Что им вообще позволено??? Где в Конституции Украины прописано о взаимоотношениях частной компании и человека??? Что за бред? Это преступная группировка занимающаяся принуждением к гражданско-правовым отношениям. Отсюда вербовка в наемство , смотрим ст. 447 УКУ, и все понимаем", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: Телеграф .

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