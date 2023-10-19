Зірки "Кварталу 95" вирішили підтримати Ізраїль піснею "Червона калина" та теплими словами через військові дії, що відбуваються в регіоні. Відео опублікували артисти на своєму ютуб-каналі.

"Головний рабин України Моше Асман днями опублікував твіт. На першому фото його онуки у Києві ховаються від російських ракет у перші дні вторгнення. А на другому вони ж ховаються вже від ракет ХАМАС в Ізраїлі. Терористичні організації різні, але мають одну мету: хаос, смерть і страждання. Ми точно знаємо, зло буде знищено, в якій би точці світу воно не було б. І ізраїльська та українська землі будуть звільнені від навали нелюдів-терористів", - сказав Євген Кошовий зі своїм соведущим, а також показав виконання зірок "Квартал 95" "Червоної каліні" на івриті.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Хлопці, дякую за Ізраїль... Удачі та перемоги нам і вам!",

"Тода раба! Дівчатка, дякую за підтримку! Ви - неймовірні, ми - одна велика родина! Обіймаємо!!!",

"Це так красиво! Дякую Ізраїлю за підтримку!",

"Мене, ветерана, інваліда ЦАХАЛ ... пробило до сліз ....",

"Дівчата молодці! Слава Україні!",

"Надзвичайно гарна мова. Співчуваємо Ізраїлю та Україні, бажаємо якнайшвидшої перемоги".

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