Кохання, швидше за все, охолоне для трьох знаків зодіаку 17 жовтня 2023 року, у вівторок у деяких кохання остигає, і це не обов'язково погано.

Одна з речей, яка може бути дуже помітною цього дня, 17 жовтня 2023 року, — те, що ми прагнемо миру: душевного спокою, миру вдома та світу в нашому особистому житті.

Іншими словами, щоб позбавити себе драми немирної ситуації, ми повинні прибрати її зі свого життя. Щоб зробити це нам доведеться набратися сил.

Ми пов'язуємо слово «холод» з негативом, але в тому випадку, коли Місяць у тріні з Нептуном, холодність, яку ми маємо використовувати, веде до самозахисту.

Нам потрібно захистити себе від психічного "вторгнення", яке приходить із невдалим романом, і саме цього дня, 17 жовтня 2023 року, ми чесні із собою та знаємо, що щось не так.

Ось три знаки зодіаку, чиє кохання охолоне 17 жовтня 2023 через трину Місяця і Нептуна.

1. Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Вам не подобається почуття "замерзання" поряд зі своїм партнером, але правда в тому, що... ви просто більше цього не відчуваєте, і як би ви не намагалися, ви просто не можете повернути це почуття любові. Коли ти знаєш, ти знаєш, і це незаперечно. Між вами щось сталося, і ви не впевнені, що зможете коли-небудь виправити те, що сталося.

Під час транзиту Місяця в тріні з Нептуном 17 жовтня 2023 ви зрозумієте щось, що записує вас як безповоротне. Ви відчуваєте заціпеніння перед тим, що нещодавно дізналися про свого партнера. Що б вони не зробили, ти не впевнений, що зможеш їх пробачити, а навіть якщо й зможеш… що зроблено, то зроблено. Ваше кохання почало остигати, і до кінця цей струмок може перетворитися на замерзле озеро.

2. Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Коли транзит Місяця в тріні з Нептуном, як це відбувається сьогодні, 17 жовтня 2023 року, ми можемо очікувати на емоційне усунення від того, що нас турбує. Нептун - одна з планет, яка підходить для кишечника щодо емоцій. Однак під час тріну Місяця з Нептуном ми можемо діяти розумно. Ми можемо емоційно падати, особливо якщо щось відбувається в нашому особистому житті, а ти, Скорпіоне, почуваєшся дуже невпевнено і хитко, коли справа стосується твоєї.

Однак сьогодні ви дуже ясно побачите, що вам потрібно відступити і стати свідком, а не учасником, і хоча це може «виглядати» так, ніби ви холодні чи байдужі, насправді відбувається те, що ви захищаєте своє серце. Ваша любов остигає, тому що ви не дозволяєте любові спустошувати вас. Ти сильніший за це і піднімешся.

3. Водолій

(20 січня – 18 лютого)

Бути відкритим і готовим вчитися і ділитися - одна з ваших найкращих якостей, Водолій. Ви зовсім інша людина, і вам подобається вислуховувати думки друзів. Коли ви знаходитесь в романтичних відносинах, ви схильні віддаватися всьому, поки не зрозумієте, що людина, з якою ви пов'язані, не так відверта, як ви, і це вас просто відштовхує.

17 жовтня 2023 року ви побачите, що людина, з якою ви перебуваєте, брехала вам, і під час проходження Місяця в тріні з Нептуном ви миттєво сприймете це як «непотрібне». Зіткнувшись з «поганою» ситуацією, ви негайно робите те, що, як ви знаєте, працює для вас: розслабляєтеся. Ви не шукаєте схвалення свого ставлення, тому, якщо ваш партнер каже, що ви холодні, це проблема, а не ваша. Ви не потерпите, коли вас дурять. Ваш єдиний вихід - визнати, що ваша любов до цієї людини щойно охолола.

Джерело: yourtango.com.

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