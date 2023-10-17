Любовь, скорее всего, остынет для трех знаков зодиака 17 октября 2023 года, во вторник у некоторых любовь остывает, и это не обязательно плохо.

Одна из вещей, которая может быть очень заметной в этот день, 17 октября 2023 года, — это то, что мы жаждем мира: душевного спокойствия, мира дома и мира в нашей личной жизни.

Другими словами, чтобы избавить себя от драмы немирной ситуации, мы должны убрать ее из своей жизни. Чтобы сделать это, нам придется набраться сил.

Мы связываем слово «холод» с негативом, но в этом случае, когда Луна в трине с Нептуном, холодность, которую мы должны использовать, ведет к самозащите.

Нам нужно защитить себя от психического "вторжения", которое приходит с неудачным романом, и именно в этот день, 17 октября 2023 года, мы честны с собой и знаем, что что-то не так.

Вот три знака зодиака, чья любовь охладеет 17 октября 2023 года из-за трина Луны и Нептуна.

1. Дева

(23 августа – 22 сентября)

Вам не нравится чувство "замерзания" рядом со своим партнером, но правда в том, что... вы просто больше этого не чувствуете, и как бы вы ни старались, вы просто не можете вернуть это чувство любви. Когда ты знаешь, ты знаешь, и это неоспоримо. Между вами что-то произошло, и вы не уверены, что сможете когда-нибудь исправить случившееся.

Во время транзита Луны в трине с Нептуном 17 октября 2023 года вы поймете нечто, записывающее вас как безвозвратное. Вы чувствуете оцепенение перед лицом того, что недавно узнали о своем партнере. Что бы они ни сделали, ты не уверен, что сможешь их простить, а даже если и сможешь… что сделано, то сделано. Ваша любовь начала остывать , и к концу этот ручей может превратиться в замерзшее озеро.

2. Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Когда транзит Луны в трине с Нептуном, как это происходит сегодня, 17 октября 2023 года, мы можем ожидать эмоционального отстранения от того, что нас беспокоит. Нептун — одна из планет, которая подходит для кишечника в отношении эмоций. Однако во время трина Луны с Нептуном мы можем действовать разумно. Мы можем эмоционально падать, особенно если что-то происходит в нашей личной жизни, а ты, Скорпион, чувствуешь себя очень неуверенно и шатко, когда дело касается твоей.

Однако сегодня вы очень ясно увидите, что вам нужно отступить и стать свидетелем, а не участником, и хотя это может «выглядеть» так, будто вы холодны или бесчувственны, на самом деле происходит то, что вы защищая свое сердце. Ваша любовь остывает, потому что вы не позволяете любви опустошать вас. Ты сильнее этого и поднимешься.

3. Водолей

(20 января – 18 февраля)

Быть открытым и готовым учиться и делиться — одно из ваших лучших качеств, Водолей. Вы совсем другой человек, и вам нравится выслушивать мнения друзей. Когда вы находитесь в романтических отношениях, вы склонны отдаваться всему, пока не поймете, что человек, с которым вы связаны, не так откровенен, как вы, и это вас просто отталкивает.

17 октября 2023 года вы увидите, что человек, с которым вы находитесь, лгал вам, и во время прохождения Луны в трине с Нептуном вы мгновенно воспримете это как «бесполезное». Столкнувшись с «нехорошей» ситуацией, вы немедленно делаете то, что, как вы знаете, работает для вас: расслабляетесь . Вы не ищете одобрения своего отношения, поэтому, если ваш партнер говорит, что вы холодны, это его проблема, а не ваша. Вы не потерпите, когда вас обманывают. Ваш единственный выход — признать, что ваша любовь к этому человеку только что остыла.

Источник: yourtango.com.

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