«Укрзалізниця» повідомила про надзвичайну ситуацію, через яку терміново було прийнято низку рішень, що стосується пасажирів.

Як повідомили в «Укрзалізниця», на перегоні Бердичів – Козятин з рейок зійшли вантажні вагони.

Через НП буде змінено маршрут низки пасажирських поїздів.

Так, згідно з терміновим повідомленням «Укрзалізниця», через Жмеринку та Підволочиськ із затримкою до 2 годин слідуватимуть поїзди - 7 Київ - Чернівці, 95 Київ - Рахів, 49 Київ - Трускавець.

Також в «Укрзалізниця» зазначають, що поїзд 23 Київ - Хелм прямує зміненим маршрутом через Коростень і Шепетівку із затримкою близько 1 години.

«Поїзд 78 Ковель - Одеса прямуватиме через Бердичів, Житомир, Фастів, Козятин із затримкою до 3 годин. Поїзд 6 Ясіня - Запоріжжя слідуватиме через Шепетівку, Коростень і Фастів із затримкою до 3 годин без зупинки по станції Бердичів», - попередили в «Укрзалізниця».

В «Укрзалізниця» запевняють, що пасажирів від Бердичева на цей рейс у дніпровському напрямку довезуть до Фастова поїздом 78 із подальшою пересадкою на придбані місця.

«Пасажирів цього рейсу до Бердичева натомість готуємо до пересадки на поїзд 88 у Фастові», - додали в «Укрзалізниця».

Також підкреслюється, що наслідки сходження вагонів вже ліквідовуються.

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