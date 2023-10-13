«Укрзалізниця» сообщила о чрезвычайной ситуации, из-за которой срочно был принят ряд решений, касающихся пассажиров.

Как сообщили в «Укрзалізниця», на перегоне Бердичев – Козятин с рельсов сошли грузовые вагоны.

Из-за ЧП будет изменен маршрут ряда пассажирских поездов.

Так, согласно срочному сообщению «Укрзалізниця», через Жмеринку и Подволочиск с задержкой до 2 часов будут следовать поезда – 7 Киев – Черновцы, 95 Киев – Рахов, 49 Киев – Трускавец.

Также в «Укрзалізниця» отмечают, что поезд 23 Киев – Хелм следует по измененному маршруту через Коростень и Шепетовку с задержкой около 1 часа.

«Поезд 78 Ковель – Одесса будет следовать через Бердичев, Житомир, Фастов, Козятин с задержкой до 3 часов. Поезд 6 Ясиня – Запорожье будет следовать через Шепетовку, Коростень и Фастов с задержкой до 3 часов без остановки по станции Бердичев» , – предупредили в «Укрзализныце».

В «Укрзалізниця» уверяют, что пассажиров от Бердичева на этот рейс в днепровском направлении довезут до Фастова на поезде 78 с последующей пересадкой на приобретенные места.

«Пассажиров этого рейса в Бердичев вместо этого готовим к пересадке на поезд 88 в Фастове», - добавили в «Укрзалізниця».

Также подчеркивается, что последствия схождения вагонов уже ликвидируются.