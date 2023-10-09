«Укрзалізниця» повідомила українцям про зміни, які вводяться і що потрібно знати.

«Укрзалізниця» попередила, що запроваджує маршалів залізничної безпеки на вокзалах та в поїздах.

«Укрзалізниця» уточнила, що на вокзальних комплексах та в поїздах Укрзалізниці вже розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.

Це, як розповіли в «Укрзалізниця», працівники відомчої воєнізованої охорони товариства. Їхнє головне завдання — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

В «Укрзалізниця» також пояснили, чим маршали відрізнятимуться від охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення.

Як пояснили в «Укрзалізниця», маршали працюють не публічно.

«Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників», - розповіли в «Укрзалізниця».

Завдання маршалів «Укрзалізниця» - оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів.

В «Укрзалізниця» також додали додали, що маршали вже працюють. Зокрема на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.

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