«Укрзалізниця» попередила, що запроваджує маршалів залізничної безпеки на вокзалах та в поїздах.
«Укрзалізниця» уточнила, що на вокзальних комплексах та в поїздах Укрзалізниці вже розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.
Це, як розповіли в «Укрзалізниця», працівники відомчої воєнізованої охорони товариства. Їхнє головне завдання — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.
В «Укрзалізниця» також пояснили, чим маршали відрізнятимуться від охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення.
Як пояснили в «Укрзалізниця», маршали працюють не публічно.
«Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників», - розповіли в «Укрзалізниця».
Завдання маршалів «Укрзалізниця» - оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів.
В «Укрзалізниця» також додали додали, що маршали вже працюють. Зокрема на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.
Останні новини України:
Оголошено перший рівень небезпеки - яка загроза і що не можна робити.
"Укрзалізниця" розповіла про зміни - є наслідки нових обстрілів.