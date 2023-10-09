«Укрзалізниця» предупредила, что вводит маршалов железнодорожной безопасности на вокзалах и поездах.
Укрзализныця уточнила, что на вокзальных комплексах и в поездах Укрзализныци уже начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности.
Это, как рассказали в "Укрзалізниця", работники ведомственной военизированной охраны общества. Их главная задача — контролировать ситуацию с безопасностью в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости.
В «Укрзалізниця» также объяснили, чем маршалы будут отличаться от охранников, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми отличительными знаками.
Как объяснили в «Укрзалізниця», маршалы работают не публично.
«Так ни добропорядочные граждане, ни злоумышленники не знают о ловцах на правонарушителей» , - рассказали в «Укрзалізниця».
Задача маршалов «Укрзалізниця» – оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать при путешествии пассажиров.
В «Укрзалізниця» также добавили, что маршалы уже работают.
В частности, на одном из популярных западных направлений, которое сейчас требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.
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