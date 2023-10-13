Мобілізація в Україні триває, тому адвокат вирішив пояснити, чи є законною екстрадиція чоловіків із закордону.

Мобілізація в Україні продовжуватиметься до 18 листопада, тому варто знати, чи може відбутися примусове повернення до України всіх, хто незаконно перетнув кордон із початком вторгнення.

Адвокат Роман Сімутін надав розгорнуту відповідь відносно мобілізації в Україні.

За словами адвоката, на міжнародному рівні діє, у тому числі, Європейська конвенція про видачу правопорушників.

Конвенція чітко наводить деталі та нюанси процесу, обмежує та ускладнює та розтягує в часі, та в результаті не дає можливості видавати порушника.

Крім того, остаточне рішення має ухвалити іноземний суд.

Також, каже Сімутін, за незаконний перетин кордону повинно бути передбачено не менше ніж рік позбавлення волі та жорстка норма повинна бути в обох країнах, які розглядають питання екстрадиції.

Законодавство ЕС дозволяє видачу підозрюваних у державу, яка гарантує безпеку.

"А ми – у стані війни з регулярними обстрілами всієї території, тому суд цілком може визначити, що цю вимогу неможливо забезпечити, а тому відмовить у видачі", - додав адвокат, розповідоючи про ситуацію, яка може скластися у розпал мобілізації в Україні.

Сімутін резюмував, що точно не може бути масової та штампованої екстрадиції, тому що кожна справа індивідуальна та має бути розглянута судом.

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