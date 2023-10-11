Мобілізація в Україні триває, адвокат розповів про затримання ухилянтів та військову службу правопорядку.

Мобілізація в Україні була продовжена до 18 листопада, іноді трапляються випадки, коли чоловіків зупиняють на блокпосту поліцейські та повідомляють несподівану новину.

Як розповів адвокат Роман Сімутін, перевіривши водіїв по по базі «АРМОР» - їм повідомляють, що вони у розшуку як ухилянти від мобілізації в Україні та викликають військову службу правопорядку.

Після чого, як повідомляє адвокат, водіїв вже затримують та доставляють до ТЦК.

Сімутін розповів, чи законні такі дії у розпал мобілізації в Україні.

Так, військова служба правопорядку - це спецформування у складі ЗСУ, їхня робота, фактично зводиться до функції поліції, вони можуть застосовувати зброю, викривати злочини тощо.

Сімутін також додав, що затримувати вони цивільних людей у період мобілізації в Україні не можуть, навівши п. 4 ст. 262 КУпАП, де вказано, коли саме ВСП може затримувати військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів.

Зокрема при вчиненні дрібного хуліганства, злісної непокори, неправильне зберігання зброї, крадіжки тощо.

"Висновок напрошується очевидний: ні ТЦК, ні ВСП не мають права затримувати військовозобов’язаних за порушення правил військово обліку", - резюмував Сімутін.

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