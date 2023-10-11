Мобилизация в Украине продолжается, адвокат рассказал о задержании уклонистов и военной службе правопорядка.

Мобилизация в Украине была продлена до 18 ноября, иногда случаются случаи, когда мужчин останавливают на блокпоста полицейские и сообщают неожиданную новость.

Как рассказал адвокат Роман Симутин, проверив водителей по базе «АРМОР» – им сообщают, что они в розыске как уклоняются от мобилизации в Украине и вызывают военную службу правопорядка.

После чего, как сообщает адвокат, водителей уже задерживают и доставляют в ТЦК.

Симутин рассказал, законны ли такие действия в разгар мобилизации в Украине.

Так, военная служба правопорядка - это спецформирование в составе ВСУ, их работа фактически сводится к функции полиции, они могут применять оружие, разоблачать преступления и т.д.

Симутин также добавил, что задерживать гражданских людей в период мобилизации в Украине не могут, приведя п. 4 ст. 262 КУоАП, где указано, когда именно ВСП может задерживать военнослужащих, военнообязанных и резервистов.

В частности, при совершении мелкого хулиганства, злостного неповиновения, неправильном хранении оружия, краже и т.д.

"Вывод напрашивается очевидным: ни ТЦК, ни ВСП не имеют права задерживать военнообязанных за нарушение правил военного учета", - резюмировал Симутин.

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Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанному.

Также Politeka сообщала, что уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.