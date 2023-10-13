Мобилизация в Украине будет продолжаться до 18 ноября, поэтому следует знать, может ли произойти принудительный возврат в Украину всех, кто незаконно пересек границу с началом вторжения.
Адвокат Роман Симутин дал развернутый ответ по мобилизации в Украине.
По словам адвоката, на международном уровне действует, в том числе Европейская конвенция о выдаче правонарушителей.
Конвенция четко приводит детали и нюансы процесса, ограничивает и усложняет и растягивает во времени, и в результате не позволяет выдавать нарушителя.
Кроме того, окончательное решение должно быть принято иностранным судом.
Также, говорит Симутин, за незаконное пересечение границы должно быть предусмотрено не менее года лишения свободы и жесткая норма должна быть в обеих странах, рассматривающих вопросы экстрадиции.
Законодательство ЕС разрешает выдачу подозреваемых в государство, гарантирующее безопасность.
"А мы – в состоянии войны с регулярными обстрелами всей территории, поэтому суд вполне может определить, что это требование невозможно обеспечить, а потому откажет в выдаче", - добавил адвокат, рассказывая о ситуации, которая может сложиться в разгар мобилизации в Украине.
Симутин резюмировал, что точно не может быть массовой и штампованной экстрадиции, потому что каждое дело индивидуально и должно быть рассмотрено судом.
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