Позбутися хропіння і дати спокійно жити оточуючим мріють тисячі людей, адже хропіння, як і поганий сон, негативно впливає на настрій, навички мислення, судження та здатність керувати стресом.

Хропіння у людей розвивається з багатьох причин, пише Politeka.net.

Воновиникає через порушення прохідності верхніх дихальних шляхів: вроджених анатомічних аномалій, травм порожнини носа, порушення тонусу глоткових м'язів і звуження носоглотки. Однак у хропіння є і такі причини, які не пов'язані з дихальною системою: ожиріння, патології ендокринних залоз, нервові порушення, прийом медикаментів та вживання алкоголю.

Щоб перестати хропіти, потрібно, по-перше, звернутися до лікаря. По-друге, слід дотримуватись рекомендацій, серед яких, наприклад, відмова від паління чи максимальне обмеження кількості сигарет, зменшення маси тіла, відмова від алкоголю та зміна положення під час сну.

Крім того, є ще один спосіб, який може допомогти побороти хропіння раз і назавжди. Так, від хропіння і навіть головного болю допоможе звичайний олівець.

За його допомогою можна виконувати комплекс вправ для зміцнення м’язів верхнього піднебіння. У людей, які хроплять, вони ослаблені.

Для виконання однієї з них необхідно у вільний час затискувати зубами олівець і тримати його у роті 5-10 хвилин.

Ця дуже проста вправа може зняти і невеликий головний біль.

Додамо, що, якщо ви або ваша рідна людина хропить, необхідно звернутись до лікаря-отоларинголога.

ЛОР огляне ніс та глотку, призначить обстеження та виявить найголовніше - причину хропіння.

Останні новини України:

Як швидко заснути - дуже прості поради, які гарантують солодкі сни.

Як вимити вікна до блиску: допоможе звичайний чай.

Які недорогі речі допоможуть підтримувати лад у будинку.