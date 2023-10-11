Избавиться от храпа и дать спокойно жить окружающим мечтают тысячи людей, ведь храп, как и плохой сон, негативно влияет на настроение, навыки мышления, суждения и способность управлять стрессом.

Храп у людей развивается по многим причинам, пишет Politeka.net.

Он возникает из-за нарушения проходимости верхних дыхательных путей: врожденных анатомических аномалий, травм полости носа, нарушения тонуса глоточных мышц и сужения носоглотки. Однако у храпа есть и такие причины, которые не связаны с дыхательной системой: ожирение, патологии эндокринных желез, нервные нарушения, прием медикаментов и употребление алкоголя.

Чтобы перестать храпеть, нужно, во-первых, обратиться к врачу. Во-вторых, следует придерживаться рекомендаций, среди которых, например, отказ от курения или максимальное ограничение количества сигарет, уменьшение массы тела, отказ от алкоголя и изменение положения во время сна.

Кроме того, есть еще один способ, который может помочь побороть храп раз и навсегда. Так, от храпа и даже головной боли поможет обычный карандаш.

С его помощью можно выполнять комплекс упражнений для укрепления мышц верхнего неба. У людей, которые храпят, они ослаблены.

Для выполнения одной из них необходимо в свободное время зажимать карандаш зубами и держать его во рту 5-10 минут.

Это очень простое упражнение может снять и небольшую головную боль.

Добавим, что, если вы или ваш родной человек храпит, необходимо обратиться к врачу-отоларингологу.

ЛОР осмотрит нос и глотку, назначит обследование и выявит самое главное – причину храпа.

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