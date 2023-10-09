Безсоння виникає через стреси, тривожність, постійне нервове напруження, перевантаження, неможливість відволіктись, розслабитись, пише Politeka.net.
За даними експертів, з початком повномасштабної війни 80% українців переживають проблеми зі сном.
Допомогти швидко заснути можуть поради, які дуже просто виконати. Так, для того, щоб швидко заснути експерти радять перед сном вийти на свіже повітря на 15-20- хвилин.
Для міцного і гарного сну також необхідно провітрювати кімнату, в якій ви будете відпочивати.
Їсти перед сном не слід. Для того, щоб швидко заснути і проспати до ранку краще повечеряти за 2-3 години до того, як ви ляжете у ліжко.
Також експерти радять за деякий час до сну прийняти душ, обрати заспокійливу або філософську книгу, включити тиху і спокійну музику, яка налаштовує на релакс. Але перед тим як засинати її слід вимкнути.
Створення ритуалу перед сном – ще одна порада експертів. Серед них – чашка трав’яного чаю, аромалампи, свічки. Це допоможе відігнати тривожні думки, налаштуватись на відпочинок.
Дуже важливо, щоб у ліжку був комфортний матрац, а одяг для сну – з натуральної тканини і вільного, зручного крою.
Ще один секрет, який допоможе швидко заснути – дихання. Спробуйте спокійно вдихнути через ніс протягом 5 секунд, потім затримати дихання і так само спокійно видихнути через рот протягом 5 секунд.
Однак, експерти наголошують, якщо проблеми зі сном тривають довше двох тижнів і не минають - варто звертатися до фахівців. У першу чергу до ендокринолога.
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