Миллионы украинцев испытывают сегодня проблемы со сном, и основная из них это, конечно, бессонница.

Бессонница возникает из-за стрессов, тревожности, постоянного нервного напряжения, перегрузки, невозможности отвлечься, расслабиться, пишет Politeka.net.

По данным экспертов, с началом полномасштабной войны 80% украинцев испытывают проблемы со сном.

Помочь быстро уснуть могут советы, которые очень просто выполнить. Так, для того чтобы быстро заснуть эксперты советуют перед сном выйти на свежий воздух на 15-20-минут.

Для крепкого и хорошего сна необходимо проветривать комнату, в которой вы будете отдыхать.

Есть перед сном не следует. Для того чтобы быстро заснуть и проспать до утра лучше поужинать за 2-3 часа до того, как вы ляжете в постель.

Также эксперты советуют за некоторое время до сна принять душ, выбрать умиротворяющую или философскую книгу, включить тихую и спокойную музыку, которая настраивает на релакс. Но перед тем как засыпать ее следует выключить.

Создание ритуала перед сном – еще один совет экспертов. Среди них – чашка травяного чая, аромалампы, свечи. Это поможет отогнать тревожные мысли, настроиться на отдых.

Очень важно, чтобы в постели был комфортный матрас, а одежда для сна – из натуральной ткани и свободного удобного кроя.

Еще один секрет, который поможет быстро уснуть – дыхание. Попытайтесь спокойно вдохнуть через нос в течение 5 секунд, затем задержать дыхание и так же спокойно выдохнуть через рот в течение 5 секунд.

Однако, эксперты отмечают, если проблемы со сном длятся дольше двух недель и не проходят – стоит обращаться к специалистам. В первую очередь к эндокринологу.

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