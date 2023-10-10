Для приготування піци за цим рецептом знадобиться мало часу, а випікати нічого не потрібно.

Піца за цим рецептом готується на сковороді, пише Politeka.net.

Для приготування піци без випікання знадобиться 4 столових ложки борошна, чотири столові ложки сметани, два курячих яйця, один помідор і два види сиру (твердий і плавлений), ковбаса, кетчуп і сіль за смаком.

Спочатку треба вбити два яйця у глибоку миску, додаємо сіль за смаком. Додаємо борошно та сметани – усе ретельно перемішуємо.

Потім треба змастити сковорідку соняшниковою олією і вилити тісто на пательню.

Далі приступаємо для готування начинки до тіста без запікання на сковороді. Насправді, для неї можна взяти все, що заманеться – куряче філе, кукурудзу, овочі і навіть ананаси.

У нашому ж випадку треба потерти твердий сир і подрібнити плавлений, нарізати ковбасу і помідор. Далі треба змастити тісто кетчупом та висипати начинку.

Потім ставимо готуватися тісто на малому вогні, накриваємо пательню кришкою. Готуємо п’ять чи десять хвилин. Все, піца готова!

Коментуючи приготування піци без випікання на сковороді за цим рецептом, українці зізначають, що все настільки швидко і легко, що в них з цим завданням справляються навіть діти.

«Донька вже сама робить. 5 хвилин і готово! Супер, дякую вам!»,

«Спекла. Смачно, швидко і ще хочемо!»,

«Дуже класна піца»,

«Готував з сином»,

«Дякую за рецепт! Приготувала, домашні одобрили»,

«Реально за 5 мінут піца, це дуже круто, велике дякую, вийшло дуже смачно», - коментують користувачі соцмереж рецепт піци на сковороді за 5 хвилин.

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