Росіяни атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками, керованими ракетами з літаків тактичної авіації та артилерією, пише Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОДА.

«Внаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили», - йдеться у повідомленні.

В Гречаноподівській громаді є пошкодження приватних будинків. А саме потрощено 4 хати, декілька господарчих споруд.

Крім того, від артилерійських обстрілів потерпала Нікопольщина.

«Ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджене приватне підприємство. Побиті 2 будинки та газогін», - повідомили в ОДА попередню інформацію про наслідки

Попередньо, всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Силами протиповітряної оборони ПвК "Схід" над областю збито 11 безпілотників типу "Shahed-131/136".

Додамо, за словами мера Кривого Рогу Олександра Вілкула, ніч і ранок були тривожними для міста.

«Ворог атакував Україну, в тому числі і наше місто, ракетами та ударними БПЛА типу "Shahed-136/131". Було два комбіновані удари із застосуванням ракет та Шахедів», - повідомивв Вілкул, додавши, що головне – обійшлося без втрат.

У свою чергу Повітряні сили ЗС України повідомили, що уночі 11 вересня противник атакував ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).

Так, було зафіксовано пуски 12 “шахедів” у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

Знищити вдалося 12 "Shahed-136/131" у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу.

«Також ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Попередньо без втрат», - розповіли в ПС ЗС України.

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