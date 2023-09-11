Россияне атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками, управляемыми ракетами из самолетов тактической авиации и артиллерией, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

«В результате ракетного удара по Криворожью произошел пожар, который спасатели оперативно потушили», - говорится в сообщении.

В Гречаноподовской общине есть повреждения частных домов. А именно разбито 4 дома, несколько хозяйственных построек.

Кроме того, от артиллерийских обстрелов страдала Никопольщина.

«Враг бил по Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам. Повреждено частное предприятие. Побиты два дома и газопровод», - сообщили в ОГА предварительную информацию о последствиях

Предварительно везде обошлось без погибших и пострадавших.

Силами противовоздушной обороны ПВК "Восток" над областью сбиты 11 беспилотников типа "Shahed-131/136".

Добавим, по словам мэра Кривого Рога Александра Вилкула, ночь и утро были тревожными для города.

«Враг атаковал Украину, в том числе и наш город, ракетами и ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Было два комбинированных удара с применением ракет и Шахедов», - сообщил Вилкул, добавив, что главное – обошлось без потерь.

В свою очередь Воздушные силы ВС Украины сообщили, что ночью 11 сентября противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Ейск, Приморско-Ахтарск - РФ).

Так, были зафиксированы пуски 12 "шахедов" в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Уничтожить удалось 12 "Shahed-136/131" в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БПЛА неустановленного типа.

«Также враг применил тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Предварительно без потерь», - рассказали в ВС ВС Украины.

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