Россияне атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками, управляемыми ракетами из самолетов тактической авиации и артиллерией, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
«В результате ракетного удара по Криворожью произошел пожар, который спасатели оперативно потушили», - говорится в сообщении.
В Гречаноподовской общине есть повреждения частных домов. А именно разбито 4 дома, несколько хозяйственных построек.
Кроме того, от артиллерийских обстрелов страдала Никопольщина.
«Враг бил по Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам. Повреждено частное предприятие. Побиты два дома и газопровод», - сообщили в ОГА предварительную информацию о последствиях
Предварительно везде обошлось без погибших и пострадавших.
Силами противовоздушной обороны ПВК "Восток" над областью сбиты 11 беспилотников типа "Shahed-131/136".
Добавим, по словам мэра Кривого Рога Александра Вилкула, ночь и утро были тревожными для города.
«Враг атаковал Украину, в том числе и наш город, ракетами и ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Было два комбинированных удара с применением ракет и Шахедов», - сообщил Вилкул, добавив, что главное – обошлось без потерь.
В свою очередь Воздушные силы ВС Украины сообщили, что ночью 11 сентября противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Ейск, Приморско-Ахтарск - РФ).
Так, были зафиксированы пуски 12 "шахедов" в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.
Уничтожить удалось 12 "Shahed-136/131" в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БПЛА неустановленного типа.
«Также враг применил тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Предварительно без потерь», - рассказали в ВС ВС Украины.
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