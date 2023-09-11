У Кривому Розі повідомляють про сильні вибухи, людей благають не виходити з укриттів.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про атаку на місто Кривий Ріг, пише Politeka.net.

«Крилаті ракети в сторону Кривого Рога!», - йдеться у терміновому повідомленні Повітряних сил.

Згодом стало відомо, що до міста також наближаються дрони.

«Кривий Ріг - залишайтеся в укриттях! Група ударних дронів наближається до міста!», - попередили захисника неба над Україною.

Мер міста Олександр Вілкул підтвердив вибухи в місті.

«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», - вимагає Вілкул.

Місцеві мешканці зазначають, що у місті дуже гучно.

«Капець, як гучно», «Дуже гучно і страшно»,

«Так жахнуло, що аж присіли»,

«Машини у дворі, сигналки кричать, чотири вибухи чув», - повідомляють у соцмережах мешканці міста Кривий Ріг.

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