У Повітряних Силах ЗС України повідомили про атаку на місто Кривий Ріг, пише Politeka.net.
«Крилаті ракети в сторону Кривого Рога!», - йдеться у терміновому повідомленні Повітряних сил.
Згодом стало відомо, що до міста також наближаються дрони.
«Кривий Ріг - залишайтеся в укриттях! Група ударних дронів наближається до міста!», - попередили захисника неба над Україною.
Мер міста Олександр Вілкул підтвердив вибухи в місті.
«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», - вимагає Вілкул.
Місцеві мешканці зазначають, що у місті дуже гучно.
«Капець, як гучно», «Дуже гучно і страшно»,
«Так жахнуло, що аж присіли»,
«Машини у дворі, сигналки кричать, чотири вибухи чув», - повідомляють у соцмережах мешканці міста Кривий Ріг.
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