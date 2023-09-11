В Кривом Роге сообщают о сильных взрывах, людей умоляют не выходить из укрытий.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об атаке на Кривой Рог, пишет Politeka.net.

«Крылатые ракеты в сторону Кривого Рога!», - говорится в срочном сообщении Воздушных сил.

Впоследствии стало известно, что к городу также приближаются дроны.

«Кривой Рог – оставайтесь в укрытиях! Группа ударных дронов приближается к городу!», – предупредили защитника неба над Украиной.

Мэр города Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.

«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», – требует Вилкул.

Местные жители отмечают, что в городе очень шумно.

«Капец, как громко»,

«Очень громко и страшно»,

«Так ужаснуло, что даже присели»,

"Машины во дворе, сигналки кричат, четыре взрыва слышал", - сообщают в соцсетях жители города Кривой Рог.

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