Незважаючи на такі ціни, важливо зазначити, що ціни на м'ясо надалі знову зростуть.

Ціни на більшість товарів на українському ринку продовжують зростати з різних причин. Цукор, наприклад, дорожчає через його дефіцит у інших країнах, тоді як м'ясо стає дорожчим через зростання ціни на пальне та електроенергію. Стало відомо, які ціни на мясо зараз в магазинах Дніпра.

Наприклад, ціни на кілограм курячого філе зараз коштує 156 гривень, але багато гурманів вважають це м'ясо занадто сухим для шашлику. За більш жирне філе стегна доведеться віддати 163 гривні за кілограм.

Крильця, ідеально підходящі для барбекю, продаються за 94 гривні за кілограм. Ніжки обійдуться в 118 гривень за кілограм.

Ціни на м'ясо яловичини, як завжди, трохи дорожче. Любителям соковитого стейку на грилі доведеться трохи позбирати гроші. Так, за кілограм балику сьогодні просять аж 229 гривень. М'якоть коштує 209 гривень за кілограм, теляча відбивна на кістці – 199 гривень за кілограм, а шия – 179 гривень.

Найвищі ціни на свинячий шашлик. Це м'ясо давно вже перегнало за ціною решту видів. Кілограм вирізки обійдеться у 259 гривень. Трохи дешевше вийде відбивна без кістки – 239 гривень за кілограм. За кілограм ребер доведеться заплатити 199 гривень, а м'якоть не так вразить ціною – її можна придбати за скромні 165 гривень за кілограм.

Незважаючи на такі ціни, важливо відзначити, що ціни на свинину можуть збільшитися найближчим часом через обмеження на ввезення цього м'яса через чуму свиней.

Прогнозується, що у вересні ціни на м'ясо лишаться приблизно на тому ж рівні, що і в серпні, але у жовтні-листопаді вони піднімуться на 5% через збільшення витрат на виробництво, зокрема через зростання вартості пального, електроенергії та кормів.

Джерело: Дніпровська панорама.

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