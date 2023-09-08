Росіяни здійснили ракетний удар по Кривому Рогу, з’явилися фото і подробиці атаки.

Як повідомляє Дніпропетровська ОДА, у Кривому Розі «приліт».

«Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. Трьох дістали з-під завалів. Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м», - повідомили в ОДА.

Раніше мер Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибух у місті.

«Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», - написав він у своєму телеграм-каналі.

У свою чергу мешканці повідомляли, що вулиці після вибуху всіяні склом.

Нагадаємо, що росіяни також здійснили ракетний удар по місту Суми. Загарбники поцілили у житловий сектор.

Наразі йде рятувально-пошукова операція.

Раніше також стало відомо, що вночі ворог цілив по Покровській сільській громаді, що на Нікопольщині.

"Бив з важкої артилерії", - повідомиляли в Дніпропетровській ОДА.

Пошкоджене транспортне підприємство.

Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

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У Кривому Розі приліт по середмістю. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції.

"Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані", - повідомили в МВС.

Станом на 10:00 кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб

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Вночі країну струсонули нові вибухи.

Також повідомлялося, що у ворога в районі Соледара визрів новий план.

Крім того, Politeka.net писала про наслідки нового авіаудару росіян по житлових будинках.