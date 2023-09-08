Як повідомляє Дніпропетровська ОДА, у Кривому Розі «приліт».
«Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. Трьох дістали з-під завалів. Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м», - повідомили в ОДА.
Раніше мер Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибух у місті.
«Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», - написав він у своєму телеграм-каналі.
У свою чергу мешканці повідомляли, що вулиці після вибуху всіяні склом.
Нагадаємо, що росіяни також здійснили ракетний удар по місту Суми. Загарбники поцілили у житловий сектор.
Наразі йде рятувально-пошукова операція.
Раніше також стало відомо, що вночі ворог цілив по Покровській сільській громаді, що на Нікопольщині.
"Бив з важкої артилерії", - повідомиляли в Дніпропетровській ОДА.
Пошкоджене транспортне підприємство.
Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.
ОНОВЛЕНО:
У Кривому Розі приліт по середмістю. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції.
"Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані", - повідомили в МВС.
Станом на 10:00 кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб
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Вночі країну струсонули нові вибухи.
Також повідомлялося, що у ворога в районі Соледара визрів новий план.
Крім того, Politeka.net писала про наслідки нового авіаудару росіян по житлових будинках.