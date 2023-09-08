Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, появились фото и подробности атаки.

Как сообщает Днепропетровская ОГА, в Кривом Роге "прилет".

«Ракета попала в админздание. Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. Троих извлекли из-под завалов. Загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв м», – сообщили в ОГА.

Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрыв в городе.

«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», – написал он в своем телеграмм-канале.

В свою очередь, жители сообщали, что улицы после взрыва усеяны стеклом.

Напомним, что россияне также нанесли ракетный удар по городу Сумы. Захватчики попали в жилищный сектор.

В настоящее время идет спасательно-поисковая операция.

Ранее стаже стало известно? что ночью враг целил по Покровской сельской общине Никопольщины.

"Бил из тяжелой артиллерии", - сообщили в Днепропетровской ОГА.

Поврежденное транспортное предприятие. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

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