Несмотря на такие цены, важно отметить, что цены на мясо в подальшем снова вырастут.

Цены на большинство товаров на украинском рынке продолжают расти по разным причинам. Сахар, например, дорожает из-за его дефицита в других странах, тогда как мясо становится дороже из-за роста цены на топливо и электроэнергию. Стало известно, какие цены на мясо сейчас находятся в магазинах Днепра.

К примеру, цены на килограмм куриного филе сейчас стоит 156 гривен, но многие гурманы считают это мясо слишком сухим для шашлыка. За более жирное филе бедра придется отдать 163 гривны за килограмм.

Крыльца, идеально подходящие для барбекю, продаются за 94 гривны за килограмм. Ножки обойдутся в 118 гривен за килограмм.

Цены на мясо говядины, как обычно, немного дороже. Любителям сочного стейка на гриле придется немного собрать деньги. Так, за килограмм балыка сегодня просят 229 гривен. Мякоть стоит 209 гривен за килограмм, телячья отбивная на кости – 199 гривен за килограмм, а шея – 179 гривен.

Самые высокие цены на свиной шашлык. Это мясо давно уже перегнало по цене остальные виды. Килограмм вырезки обойдется в 259 гривен. Чуть дешевле получится отбивная без кости – 239 гривен за килограмм. За килограмм ребер придется заплатить 199 гривен, а мякоть не столько поразит ценой – ее можно приобрести за скромные 165 гривен за килограмм.

Несмотря на такие цены, важно отметить, что цены на свинину могут увеличиться в ближайшее время из-за ограничений на ввоз этого мяса из-за чумы свиней.

Прогнозируется, что в сентябре цены на мясо останутся примерно на том же уровне, что и в августе, но в октябре-ноябре они поднимутся на 5% из-за увеличения затрат на производство, в частности, из-за роста стоимости горючего, электроэнергии и кормов.

Источник: Дніпровська панорама.

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