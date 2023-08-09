Минула ніч стала для України дуже трагічною.

Стали відомі наслідки нових атак, які пережила Дінпропетровська область, пише Politeka.net.

«Трагічна ніч... Від вечора агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на сам Нікополь та Марганецьку громаду», - повідомили в Дінпропетровській ОДА.

Внаслідок обстрлів загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали.

Це чоловіки 21, 35 та 44 років. У них, як уточнили в ОДА, мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Під удари потрапили церква, 5 приватних будинків, дві господарські споруди, авто, кілька ліній електропередач.

Додамо, що Марганецька громада 8 серпня знову перебувала під ворожим вогнем - агресор двічі вдарив з важкої артилерії. Випустив понад півдесятка снарядів.

На щастя, люди не постраждали.

Додамо, тим часом мер Кривого Рогу повідомляє, що у місті вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Водопостачання із Південного водосховища вже 62 дні здійснюється на резервах.

Мешканців закликали ставитися до споживання води максимально економно.

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