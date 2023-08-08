Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОДА, цієї ночі гучно було на Нікопольщині.

Ворог бив з важкої артилерії та "Граду", район пережив 4 обстріли.

«У Нікополі пошкоджені одразу два ліцеї. Понівечена адмінбудівля. А ще –12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, газопровід та 4 лінії електропередач», - повідомили в ОДА.

У Покровській громаді снаряди окупантів поцілили у енергетичний об'єкт.

«Продовжила знущання над Нікополем російська армія й вранці. Знову обстріляла місто», - підкреслили в ОДА.

Попередньо, минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Покровську різко збільшилась кількість постраждалих. Станом на ранок 8 серпня відомо про 7 загиблих та 67-х поранених.

Серед загиблих - 5 цивільних, 1 працівник ДСНС, 1 - військовий.

Серед поранених - 29 цивільних (у тому числі двоє дітей 2006 та 2012 року народження), 29 працівників поліції, 7 співробітників ДСНС та двоє військових.

Росіяни вдарили по центру Покровська вчора ввечері. Здійснивши два удари "Іскандерами" - о 19:15 та 19:52, поцілили у центр міста.

Останні новини України:

Також повідомлялось, що ворог влучив у багатоповерхівку у Запорізькій області.

Крім того, Politeka.net писала про пожежу, яка спалахнула після ракетного удару посеред ночі.