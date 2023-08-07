Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОДА, вибух пролунав у Синельниківському районі.
«Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих», - повідомили в ОДА.
А вже на ранок російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині.
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«Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії», - розповіли в ОДА, додавши, що наслідки атаки ще уточнюються.
Також оновлену інформацію щодо атак опублікували в Миколаївській ОДА. Так, за минулу добу станом на ранок 7 серпня ворог завдав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих, на щастя, немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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