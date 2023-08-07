Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, взрыв прогремел в Синельниковском районе.
«Возник пожар, который спасатели уже потушили. Остальные последствия атаки выясняются. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших», - сообщили в ОГА.
А уже к утру российская армия обстреляла Мировскую общину на Никопольщине.
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"Туда прилетели снаряды из тяжелой артиллерии", - рассказали в ОГА, добавив, что последствия атаки еще уточняются.
Также обновленную информацию об атаках опубликовали в Николаевской ОГА. Так, за минувшие сутки по состоянию на утро 7 августа враг нанес артиллерийские удары по городу Очаков Очаковской общины.
Пострадавших, к счастью, нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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