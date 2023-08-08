Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, этой ночью было громко на Никопольщине.
Враг бил из тяжелой артиллерии и "Града", район пережил 4 обстрела.
«В Никополе повреждены сразу два лицея. Побито админздание. А еще –12 частных домов, 2 хозяйственные сооружения, авто, газопровод и 4 линии электропередач», - сообщили в ОГА.
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В Покровской общине снаряды оккупантов попали в энергетический объект.
«Продолжила издевательство над Никополем российская армия и утром. Снова обстреляла город», - подчеркнули в ОГА.
Предварительно обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, ранее стало известно, что в Покровске резко увеличилось количество пострадавших. По состоянию на утро 8 августа известно о 7 погибших и 67 раненых.
Среди погибших – 5 гражданских, 1 работник ГСЧС, 1 – военный.
Среди раненых - 29 гражданских (в том числе двое детей 2006 и 2012 года рождения), 29 сотрудников полиции, 7 сотрудников ГСЧС и двое военных.
Россияне ударили по центру Покровска вчера вечером. Совершив два удара "Искандерами" - в 19:15 и 19:52, попали в центр города.
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Также сообщалось, что враг попал в многоэтажку в Запорожской области.
Кроме того, Politeka.net писала о пожаре, вспыхнувшем после ракетного удара посреди ночи.